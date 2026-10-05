Top-Rennställe buhlen um Tiroler Bike-Star

Nach dem zehnten Platz im Short-Track am Freitag zeigte Österreichs Bike-Star Laura Stigger im Cross Country am Samstag mit Platz sieben noch einmal eine starke Leistung. „Ich glaube, ich kann sehr zufrieden sein. Es war eine meiner erfolgreichsten Saisonen“, zog die 26-jährige Haimingerin nach dem Weltcupfinale in Lake Placid (USA) mit einem Lächeln eine erste Saisonbilanz.