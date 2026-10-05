Top-Rennställe buhlen um Tiroler Bike-Star

WM-Fünfte und Weltmeisterin! Es hat sich für Laura Stigger ausgezahlt, dass sie sich 2026 wieder ganz auf den Mountainbike-Sport konzentrierte. Die Tirolerin wird nach dieser Supersaison von mehreren Top-Rennställen umworben.
Nach dem zehnten Platz im Short-Track am Freitag zeigte Österreichs Bike-Star Laura Stigger im Cross Country am Samstag mit Platz sieben noch einmal eine starke Leistung. „Ich glaube, ich kann sehr zufrieden sein. Es war eine meiner erfolgreichsten Saisonen“, zog die 26-jährige Haimingerin nach dem Weltcupfinale in Lake Placid (USA) mit einem Lächeln eine erste Saisonbilanz.
Die Leistungen im Weltcup und bei der WM in Val di Sole machen mich wirklich stolz.
Laura Stigger
Zu Recht! Die Sportsoldatin drückte als Weltcup-Fünfte und Short-Track-Weltmeisterin der Saison 2026 ihren Stempel auf: „Die Leistungen im Weltcup und bei der WM in Val di Sole machen mich wirklich stolz.“
Weil Stiggers Team (Specialized Factory Racing) in der Zukunft finanziell kürzertreten möchte, wird Laura im nächsten Jahr für eine neue Mannschaft antreten. In ihrem Regenbogen-Trikot ist die Tirolerin auf dem Bike-Markt eine stark umworbene Fahrerin. Sie hat mehrere Angebote auf dem Tisch liegen
Jetzt freut sich die Olympia-Sechste aber auf die verdiente Wettkampf-Pause: „Danke an alle, die mich die gesamte Zeit unterstützt haben und immer an meiner Seite gestanden sind.“
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