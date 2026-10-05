Klopp: „Holpriger Start“++ „Kommt nicht in Gang“

Stimmt schon, Experten wie Kolumnisten scheinen sich in Deutschland trotz mäßiger Ergebnisse (vier Spiele, zwei Unentschieden, ein Sieg, eine Niederlage) weitgehend einig: Klopp macht vieles, fast alles besser als sein Vorgänger Julian Nagelsmann. Nimmt seine Spieler in Schutz; verbreitet viel mehr Optimismus; wirkt bei Pressekonferenzen lebendiger; herzt seine Stars; vermittelt ihnen ein Gefühl der Geborgenheit; sucht aktiv den Kontakt zu Bundesliga-Klubs und -Trainern. So der allgemeine Tenor. Der Topf der Vorschusslorbeeren ist noch reichlich gefüllt. „Jürgen Klopp hat für jede Position eine Auswahl an sehr, sehr guten Spielern. Ich glaube, wir haben das Potenzial, mit dieser Nationalmannschaft viel Freude zu haben“, sagt etwa RTL-Experte Lothar Matthäus auch nach dem 0:0 Deutschlands gegen Griechenland.