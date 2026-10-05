Achtung, Anleihe!

Richtig ungemütlich wird es, wenn Sie die täglich handelbare Anleihe vorzeitig verkaufen müssen. Nehmen wir an, Sie haben zu Jahresbeginn eine 10-jährige deutsche Bundesanleihe gekauft, die als eine der sichersten Anlagen der Welt gilt. Jetzt benötigen Sie dringend Geld und müssen verkaufen. Ihre Anleihe ist inzwischen weniger wert, weil die Zinsen gestiegen sind. Nach 9 Monaten Anlagedauer haben Sie einen Kursverlust von rund 6 Prozent. Hätten Sie im Jänner stattdessen eine 10-jährige US-Staatsanleihe gekauft, läge Ihr Verlust – rein auf Basis des Anleihenkurses – gar bei rund 8 Prozent.