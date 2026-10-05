Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trump-Team rastet aus!

Weißes Haus: „Chuck Lorre braucht Psycho-Hilfe“

Society International
05.10.2026 12:12
Kaley Cuoco und Produzent Chuck Lorre bei der Party nach dem Serienfinale von „The Big Bang ...
Kaley Cuoco und Produzent Chuck Lorre bei der Party nach dem Serienfinale von „The Big Bang Theory“. Das Weiße Haus will den Serienschöpfer jetzt psychiatrieren.(Bild: APA/Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Chuck Lorre ist nach einem recht untergriffigen Seitenhieb gegen Donald Trump vom Weißen Haus aufgefordert worden, „psychiatrische Hilfe“ in Anspruch zu nehmen. Der 73-jährige Drehbuchautor und Produzent hatte den US-Präsidenten während einer Dankesrede als „aufgeblähtes oranges Stück Sch***e“ bezeichnet. Und nicht nur das!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seine Äußerungen lösten beim Presseteam des US-Präsidenten eine scharfe Reaktion aus. Sprecher Davis Ingle erklärte nun gegenüber „Fox News Digital“: „Chuck Lorre sollte umgehend psychiatrische Hilfe suchen, um seinen schweren Fall von ,Trump Derangement Syndrome‘ (Trump-Wahn-Syndrom) zu behandeln, der sein erdnussgroßes Gehirn vollständig verrottet hat.“

TV-Produzent Chuck Lorre (l.) mit Richard Ayoub, dem CEO der Hilfsorganisation Project Angel ...
TV-Produzent Chuck Lorre (l.) mit Richard Ayoub, dem CEO der Hilfsorganisation Project Angel Food, bei den „Angel Awards“ 2026 in Los Angeles.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Schockierende Worte über Trump auf der Toilette
Lorre, der unter anderem auch die Sitcoms „Two and a Half Men“ und „Mom“ entwickelt hat, äußerte sich im vergangenen Monat bei einer Spendenveranstaltung von Project Angel Food in Los Angeles recht hart und mit nicht gerade feinfühligen Worten über Trump. Anlass war seine Dankesrede, nachdem er mit dem Founders Award ausgezeichnet worden war.

Lorre sagte, er würde eigentlich lieber seine Dankbarkeit gegenüber all jenen Menschen ausdrücken, die ihr Leben dem Aufbau einer Anlaufstelle für Hilfsbedürftige bei Project Angel Food widmeten.

„Das wäre meine bevorzugte Variante. Aber weil ich Comedy-Autor bin, habe ich keine andere Wahl, als zu erklären, warum ich jeden Morgen aufwache und CNN einschalte, um zu sehen, ob der Präsident der Vereinigten Staaten einen Herzinfarkt erlitten hat, während er sich beim Pressen auf der Toilette angestrengt hat“, so Lorre.

Lesen Sie auch:
Vor der Kamera lachten sie gemeinsam: Die „Big Bang Theory“-Stars um Kaley Cuoco und Jim Parsons ...
Drama bei Kultserie
Star der „Big Bang Theory“ war „todunglücklich“
21.07.2026
Fotos veröffentlicht
„The Big Bang Theory“-Spin-off startet im Juli
27.04.2026

Botschaft am Ende einer Folge
Bereits in der Vergangenheit hatte der Star gegen Trump ausgeteilt. So platzierte er am Ende einer Folge von „The Big Bang Theory“ aus dem Jahr 2016 eine Botschaft gegen die Rhetorik des Präsidenten. Darin hieß es: „Lasst euch nicht täuschen. Big Daddy kann uns nicht retten. Unsere Rettung liegt in uns selbst.“

Anschließend wurde Trumps „Make America Great Again“-Slogan als Ausdruck einer Opferhaltung bezeichnet und betont, dass die Menschen selbst Chancen schaffen könnten. Auch 2018 nahm Lorre auf kryptische Weise Bezug auf Trump. Auf einer sogenannten Vanity Card, die am Ende einer Folge eingeblendet wurde, bezeichnete er ihn als den „autokratischen Golfbetrüger“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
05.10.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
433.352 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
159.637 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
123.903 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6007 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1269 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
999 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Society International
Trump-Team rastet aus!
Weißes Haus: „Chuck Lorre braucht Psycho-Hilfe“
Schock für Superstar!
„Digger“ mit Tom Cruise „größter Flop des Jahres“
Griss um Paris
Hilton sorgt im Naked-Dress für Ausnahmezustand
Sorge um Captain Kirk!
William Shatner: Aufregung um Chaos-Fahrt in L. A.
Bald ist es so weit!
Amira Aly begeistert mit funkelndem Babybauch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf