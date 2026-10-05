Weißes Haus: „Chuck Lorre braucht Psycho-Hilfe“

Schockierende Worte über Trump auf der Toilette

Lorre, der unter anderem auch die Sitcoms „Two and a Half Men“ und „Mom“ entwickelt hat, äußerte sich im vergangenen Monat bei einer Spendenveranstaltung von Project Angel Food in Los Angeles recht hart und mit nicht gerade feinfühligen Worten über Trump. Anlass war seine Dankesrede, nachdem er mit dem Founders Award ausgezeichnet worden war.