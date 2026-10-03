Von Tempobolzern „Schein“ und Auto einkassiert

Ordentlich eilig hatten es zwei Raser in St. Johann im Walde in Osttirol am Samstag. In einer 100er-Zone wurden sie von Polizeibeamten mit 170 bzw. stolzen 189 km/h gemessen. Einer der beiden Tempobolzer ist nicht nur seinen „Schein“, sondern auch sein Fahrzeug los.
Ganz besonders eilig hatten es zwei Raser auf der B108 in St. Johann im Walde in Osttirol am Samstag. Pech für beide: auf der Strecke führten Polizeibeamte gerade Geschwindigkeitskontrollen durch. „Gegen 15 Uhr wurde bei einem Fahrzeuglenker bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h ein Tempo von 170 km/h festgestellt“, heißt es von den Ermittlern.
Führerschein und Auto weg
Noch eiliger hatte es nur eine Stunde später ein anderer Lenker. „Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 189 km/h gemessen.“ Dem ersten Raser wurde lediglich der Führerschein vor Ort abgenommen, während vom zweiten zusätzlich das Fahrzeug einkassiert wurde.
Auf beide Tempobolzer warten entsprechende Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.