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189 statt 100 km/h

Von Tempobolzern „Schein“ und Auto einkassiert

Tirol
03.10.2026 20:50
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ordentlich eilig hatten es zwei Raser in St. Johann im Walde in Osttirol am Samstag. In einer 100er-Zone wurden sie von Polizeibeamten mit 170 bzw. stolzen 189 km/h gemessen. Einer der beiden Tempobolzer ist nicht nur seinen „Schein“, sondern auch sein Fahrzeug los.

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Ganz besonders eilig hatten es zwei Raser auf der B108 in St. Johann im Walde in Osttirol am Samstag. Pech für beide: auf der Strecke führten Polizeibeamte gerade Geschwindigkeitskontrollen durch. „Gegen 15 Uhr wurde bei einem Fahrzeuglenker bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h ein Tempo von 170 km/h festgestellt“, heißt es von den Ermittlern.

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Noch eiliger hatte es nur eine Stunde später ein anderer Lenker. „Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 189 km/h gemessen.“ Dem ersten Raser wurde lediglich der Führerschein vor Ort abgenommen, während vom zweiten zusätzlich das Fahrzeug einkassiert wurde.

Auf beide Tempobolzer warten entsprechende Anzeigen.

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