Von Tempobolzern „Schein“ und Auto einkassiert

Ganz besonders eilig hatten es zwei Raser auf der B108 in St. Johann im Walde in Osttirol am Samstag. Pech für beide: auf der Strecke führten Polizeibeamte gerade Geschwindigkeitskontrollen durch. „Gegen 15 Uhr wurde bei einem Fahrzeuglenker bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h ein Tempo von 170 km/h festgestellt“, heißt es von den Ermittlern.