Grenzenloser Genuss zwischen Alpen und Adria

Kärnten bildet dabei einen kleinen, aber immer selbstbewussteren Teil der Weinwelt. Rund 200 Hektar Rebfläche werden bei uns mittlerweile bewirtschaftet. Vor allem Weißweine prägen das Bild, darunter Sauvignon Blanc, Weißburgunder, Riesling und Muskateller. Viele der 50 Weinbauern sind kleinstrukturierte Familienweingüter: Beim Festival dabei sind natürlich „Hausherr Taggenbrunn“ – mit einer Anbaufläche von 40 Hektar auch das größte Weingut Kärntens – sowie Sternberg, Waltl, Vinum Virunum und Karnburg. Dazu kommen etwa das Weingut Leo Hillinger und das Weingut Keringer.