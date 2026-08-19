Nach Freisprüchen drohen jetzt doch Konsequenzen

Jetzt hat die Causa offenbar ein verwaltungsstrafrechtliches Nachspiel. Denn die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel leitete Verwaltungsstrafverfahren gegen die vier Einheimischen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren ein, wie der ORF zuerst berichtete. Damit wird auch einer zentralen Forderung vieler Tierschützer nachgekommen. Der Tierschutzverein Kitzbühel hat dafür auch eine Unterschriftenaktion gestartet. Nach Prüfung des Urteils sehe man weiterhin offene tierschutzrechtliche Fragen, wird der jetzige Schritt der Behörde begründet.