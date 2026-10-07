Linke Partei wirbt mit „Allahu Akbar“ für Event

„Allahu akbar – an was denkst du?“

So postete der Kanal der Partei „Allahu Akbar“ in großen Lettern auf ihrem Social Media Kanal, um dann zu ergänzen: „Allahu Akbar sagen praktizierende Muslim*innen jeden Tag etwa 100 Mal. An was denkst du?“ Ziel sei es, auf „antimuslimischen Rassismus“ aufmerksam zu machen. Einerseits soll eine Diskussionsveranstaltung beworben werden, andererseits sei ein Schulstreik gegen das Kopftuchverbot bei Mädchen geplant.