Jede fünfte Rechnung wird zu spät bezahlt

Blick in die Zukunft

Und auch der Blick in die Zukunft sieht nicht ganz so rosig aus. 53 Prozent der Befragten erwarten sich für 2027 eine unverändert gute beziehungsweise verbesserte Zahlungsmoral. Rund ein Drittel blickt aber sorgenvoll ins neue Jahr und rechnet mit einer Verschlechterung – vor allem in der Gastronomie und Hotellerie. Positiv gestimmt sind hingegen die produzierenden Betriebe.

Ein Aspekt ist zudem die Künstliche Intelligenz. Immer mehr würden sie für einen Einspruch zu einer offenen Forderung nutzen. Das braucht mehr Ressourcen und verlängert Verfahren.