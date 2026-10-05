14-Jährige wurde in Dornbirn sexuell bedrängt

Ein Fall von sexueller Belästigung beschäftigt die Ermittler in Dornbirn: Ein unbekannter Mann näherte sich am 19. September an der Sportanlage Birkenwiese einer Teenagerin, versuchte sie festzuhalten und befriedigte sich vor ihr selbst. Dem Opfer gelang glücklicherweise die Flucht.
Der schockierende Vorfall liegt bereits drei Wochen zurück, die Polizei machte ihn am Montag publik: Die Teenagerin hielt sich am 19. September gegen 18.55 Uhr im Bereich des Fitnessparcours Birkenwiese in Dornbirn auf.
Plötzlich wurde das Mädchen von einem bislang Unbekannter angesprochen. Der Mann verfolgte sie und versuchte – glücklicherweise erfolglos –, die 14-Jährige am Arm zu packen. Daraufhin entblößte sich der Mann und befriedigte sich vor den Augen der Jugendlichen selbst. Das Mädchen suchte daraufhin das Weite.
Fahndung blieb erfolglos
Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb vorerst ergebnislos. Der Gesuchte wird als rund 30 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er soll zwischen 1,70 bis 1,75 Metern groß sein und helle Augen sowie rötlich-blondes Haar haben. Zudem trug der Mann einen ungepflegten, rötlichen Schnurrbart.
Hinweise dringend erbeten
Die Polizei bittet um Hinweise zur Ergreifung des gesuchten Täters. Personen, die Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.