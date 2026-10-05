14-Jährige wurde in Dornbirn sexuell bedrängt

Fahndung blieb erfolglos

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb vorerst ergebnislos. Der Gesuchte wird als rund 30 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er soll zwischen 1,70 bis 1,75 Metern groß sein und helle Augen sowie rötlich-blondes Haar haben. Zudem trug der Mann einen ungepflegten, rötlichen Schnurrbart.