„Unter uns“-Star Marie Zielcke nackt im „Playboy“

„Falten endlich salonfähig machen“

Den Versuch, bestimmten Schönheitsidealen zu entsprechen, sieht Marie Zielcke kritisch: „Deswegen versuchen ja auch alle, immer jünger auszusehen und ihre Körper in die Standardgrößen zu pressen. Ich finde, wir sollten unsere Kurven feiern und betonen, statt sie immer zu kaschieren, und auch Falten endlich salonfähig machen.“

Mit ihrem „Playboy“-Shooting, das im bekannten Stundenhotel „Hotel Orient“ in Wien stattfand, möchte die Schauspielerin deshalb auch anderen Frauen Mut machen, und thematisiert im Interview mit dem Männermagazin auch die Reaktionen, mit denen sie auf diesen Schritt rechnet.