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Candace Cameron Bure

„Full House“-Star ist zum zweiten Mal Oma geworden

Society International
07.10.2026 09:59
„Full House“-Star Candace Cameron Bure freut sich über die Geburt ihres zweiten Enkelkindes.
„Full House“-Star Candace Cameron Bure freut sich über die Geburt ihres zweiten Enkelkindes.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Alberto E. Rodriguez)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Kaum zu glauben, aber wahr: Candace Cameron Bure ist jetzt Zweifach-Oma! Die Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in der 80er-Jahre-Kultsitcom „Full House“ zum Star wurde, durfte sich innerhalb weniger Wochen über gleich zwei Enkelkinder freuen.

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Schon im August wurde Candace Cameron Bures Sohn Lev (26) Papa. Jetzt legte Tochter Natasha (28) nach und macht die 50-jährige Schauspielerin zur stolzen Zweifach-Omi!

Name enthüllt!
Auf Instagram machten Natasha und ihr Ehemann Bradley die süßen Neuigkeiten öffentlich. Auf mehreren Polaroidfotos im Retro-Stil sieht man die überglückliche Mama mit ihrer Tochter im Spital. Auch Papa Bradley freut sich über die Geburt seines ersten Kindes.

Auf einem weiteren Bild enthüllt die Tochter der „Full House“-Beauty auch den Namen ihrer Tochter: Winnie Helaine.

Klicken Sie sich hier durch die süßen Fotos von Candace Cameron Bures Enkeltochter:

„Ich bin verliebt“
In den Kommentaren meldete sich auch Oma Candace zu Wort: „Ich bin verliebt. Meine Mädchen“, schrieb sie und versah die Zeile mit vielen Herzchen und mit einem Smiley, das ein gerührtes Gesicht macht.

Ein weiterer Glückwunsch kommt von „Twilight“-Star Taylor Lautner, der selbst erst kürzlich Papa wurde. „Tante und Onkel Tay and Cousine Lenny lieben die wunderschöne Winnie.“

Schon zweites Enkelkind für Bure
Für Candace Cameron Bure ist die Geburt von Winnie ein weiterer Glücks-Moment in diesem Jahr. Denn schon im August wurde Sohn Lev und dessen Ehefrau Elliott Eltern eines Buben.

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Doch der Start ins Leben des kleinen Leo war alles andere als einfach: Der erste Enkel der Schauspielerin wurde nämlich zehn Wochen zu früh geboren und musste mehr als fünf Wochen auf der Neugeborenen-Intensivstation verbringen. Umso größer war für die gesamte Familie der Moment, als Leo endlich nach Hause durfte.

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