Oscarpreisträgerin Eva Marie Saint gestorben

Schauspielerin Eva Marie Saint, die gleich mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama „Die Faust im Nacken“ einen Oscar gewann, ist tot. Sie starb im Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie ihr Sprecher Jeff Sanderson mitteilte. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es weiter.