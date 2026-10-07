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Wurde 102 Jahre alt

Oscarpreisträgerin Eva Marie Saint gestorben

Society International
07.10.2026 07:55
Sie stand mit Stars wie Marlon Brando, Burt Lancaster und Cary Grant vor der Kamera, jetzt ist ...
Sie stand mit Stars wie Marlon Brando, Burt Lancaster und Cary Grant vor der Kamera, jetzt ist Oscarpreisträgerin Eva Marie Saint im Alter von 102 Jahren verstorben.(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/HO, APA/AP Photo/Jordan Strauss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schauspielerin Eva Marie Saint, die gleich mit ihrer ersten Filmrolle in dem Drama „Die Faust im Nacken“ einen Oscar gewann, ist tot. Sie starb im Alter von 102 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie ihr Sprecher Jeff Sanderson mitteilte. Ihre Familie sei an ihrer Seite gewesen, hieß es weiter.

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Die Schauspielerin, die ihre Karriere mit Theaterauftritten und Fernsehrollen begann, hatte ihren ersten Filmauftritt in den 1950er-Jahren an der Seite von Marlon Brando in dem berühmten Hollywood-Drama „On the Waterfront“ („Die Faust im Nacken“) unter der Regie von Elia Kazan.

Der Film gewann 1955 acht Oscar-Trophäen, darunter als bester Film, für Regie, Hauptdarsteller Brando und Nebendarstellerin Saint.

Für ihre Rolle in „Die Faust im Nacken“ an der Seite von Marlon Brando wurde Eva Marie Saint mit ...
Für ihre Rolle in „Die Faust im Nacken“ an der Seite von Marlon Brando wurde Eva Marie Saint mit einem Oscar ausgezeichnet.(Bild: APA/AFP/HO)

Spielte in „North by Northwest“
1959 glänzte sie an der Seite von Cary Grant in dem Hitchcock-Thriller „North by Northwest“ („Der unsichtbare Dritte“).

In ihrer langen Hollywood-Laufbahn stand die Schauspielerin unter anderem mit Stars wie Montgomery Clift, Henry Fonda, Paul Newman, Gregory Peck, Richard Burton, Warren Beatty und Burt Lancaster vor der Kamera.

2018 stand Eva Marie Saint bei der Oscar-Gala auf der Bühne. Bis ins hohe Alter drehte die ...
2018 stand Eva Marie Saint bei der Oscar-Gala auf der Bühne. Bis ins hohe Alter drehte die Schauspielerin Filme und Serien.(Bild: AFP/MARK RALSTON)

Noch im hohen Alter vor der Kamera
Bis ins hohe Alter wirkte Saint in Film- und Fernsehproduktionen mit. Wim Wenders holte sie für eine Rolle in „Don‘t Come Knocking“ (2005) vor die Kamera. 2006 hatte sie eine Nebenrolle in „Superman Returns“, 2014 drehte sie an der Seite von Colin Farrell „Winter‘s Tale“.

Die Schauspielerin war fünfmal für einen Emmy-Preis nominiert und gewann die Fernsehtrophäe für ihre Rolle in der Miniserie „People Like Us“ (1990).

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1951 heiratete sie den Regisseur und Produzenten Jeffrey Hayden. Sie hatten zwei Kinder und waren 65 Jahre bis zu Haydens Tod im Jahr 2016 zusammen.

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