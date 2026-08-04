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Abkühlung ohne Chlor

Das sind Wiens schönste Naturbadeplätze

Wien
04.08.2026 09:00
Der Klassiker unter den Badeplätzen: Die Alte Donau
Der Klassiker unter den Badeplätzen: Die Alte Donau(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Badespaß gibt es gleich an mehreren Orten in der Großstadt, die sich wie Urlaub anfühlen und noch dazu völlig kostenlos sind.

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Wenn die Hitze Wien fest im Griff hat, gibt es kaum etwas Schöneres als eine Abkühlung im kühlen Nass. Und dafür muss niemand weit fahren: Die Bundeshauptstadt bietet zahlreiche Naturbadeplätze mit glasklarem Wasser, viel Grün und Urlaubsfeeling mitten in der Stadt. Das sind die fünf schönsten Plätze für den Sprung ins Wasser.

  • Alte Donau – Wiens Badeparadies
    Die Alte Donau ist der Klassiker unter den Wiener Badeplätzen. Entlang des Ufers gibt es unzählige kostenlose Einstiege, Liegewiesen und schattige Plätze. Das ruhige Wasser eignet sich perfekt zum Schwimmen, Stand-up-Paddeln oder Tretbootfahren. Wer mag, kann den Badetag in einem der zahlreichen Restaurants direkt am Wasser ausklingen lassen.
Konsumfreie Liegeflächen und freie Wasserzugänge am Pier 22.
Konsumfreie Liegeflächen und freie Wasserzugänge am Pier 22.(Bild: Christian Fürthner)
Donauinsel – ein Sommerparadies für alle
Donauinsel – ein Sommerparadies für alle(Bild: Mario Urbantschitsch)
  • Donauinsel – Natur pur mitten in der Stadt
    Mehr als 40 Kilometer lang zieht sich die Donauinsel durch Wien. An vielen Stellen laden flache Ufer, Badebuchten und Wiesen zum Sonnenbaden und Schwimmen ein. Besonders beliebt sind die Bereiche rund um die Neue Donau, wo die Wasserqualität ausgezeichnet ist und der Blick aufs Wasser echtes Urlaubsgefühl vermittelt.
Die Panozzalacke ist nicht sehr tief.
Die Panozzalacke ist nicht sehr tief.(Bild: Willfried Gredler-Oxenbauer)
  • Lobau – Baden im Nationalpark
    Wer es etwas ruhiger mag, findet in der Lobau sein Glück. Im Nationalpark warten naturbelassene Gewässer, versteckte Buchten und jede Menge Schatten. Hier steht weniger der Trubel als vielmehr Erholung im Mittelpunkt. Ein perfekter Ort für alle, die dem Großstadtlärm entfliehen möchten.
Dechantlacke: idyllisch und versteckt . Auch Nacktbaden ist hier erlaubt.
Dechantlacke: idyllisch und versteckt . Auch Nacktbaden ist hier erlaubt.(Bild: MA 49/Houdek)
  • Dechantlacke – Geheimtipp
    Etwas versteckt liegt die Dechantlacke in der Lobau. Der kleine Naturbadesee punktet mit viel Grün, einer entspannten Atmosphäre und angenehm kühlem Wasser. Gerade unter Kennern gilt die Dechantlacke als echter Geheimtipp für heiße Sommertage.
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