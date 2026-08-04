Das sind Wiens schönste Naturbadeplätze

Wenn die Hitze Wien fest im Griff hat, gibt es kaum etwas Schöneres als eine Abkühlung im kühlen Nass. Und dafür muss niemand weit fahren: Die Bundeshauptstadt bietet zahlreiche Naturbadeplätze mit glasklarem Wasser, viel Grün und Urlaubsfeeling mitten in der Stadt. Das sind die fünf schönsten Plätze für den Sprung ins Wasser.