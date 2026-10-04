Kosovos Co-Trainer spielte für Österreichs U21

Atdhe Nuhiu spielte für Österreichs U21, dann für den Kosovo – heute ist er Co-Trainer der kosovarischen Fußball-Nationalmannschaft. In Pristina, wo Sonntag um 18 Uhr Österreich auf den Kosovo trifft, gibt es eine Statue von Bill Clinton und den Erhard-Busek-Platz. Die Hintergründe dazu sind bemerkenswert.
Ein gut vorbereiteter Angriff, ein herrlicher Treffer – die heimischen Fans johlen, klatschen, sind begeistert. Dabei folgt erst Sonntag um 18 Uhr der Anpfiff gegen Österreich – doch der Box-Vergleich in jenem Ring, der in Pristina direkt an der Flaniermeile steht, lockte Dutzende Schaulustige an. In der ersten Teenager-Paarung gewann Rot gegen Blau, vielleicht ein gutes Omen.
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