Kosovos Co-Trainer spielte für Österreichs U21

Ein gut vorbereiteter Angriff, ein herrlicher Treffer – die heimischen Fans johlen, klatschen, sind begeistert. Dabei folgt erst Sonntag um 18 Uhr der Anpfiff gegen Österreich – doch der Box-Vergleich in jenem Ring, der in Pristina direkt an der Flaniermeile steht, lockte Dutzende Schaulustige an. In der ersten Teenager-Paarung gewann Rot gegen Blau, vielleicht ein gutes Omen.