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Kosovos Co-Trainer spielte für Österreichs U21

Fußball International
04.10.2026 12:30
Atdhe Nuhiu spielte für Österreichs U21-Team, dann für den Kosovo. Heute ist er bei Kosovos ...
Atdhe Nuhiu spielte für Österreichs U21-Team, dann für den Kosovo. Heute ist er bei Kosovos Nationalteam Co-Trainer unter Teamchef Franco Foda.(Bild: GEPA)
Porträt von Florian Gröger
Von Florian Gröger

Atdhe Nuhiu spielte für Österreichs U21, dann für den Kosovo – heute ist er Co-Trainer der kosovarischen Fußball-Nationalmannschaft. In Pristina, wo Sonntag um 18 Uhr Österreich auf den Kosovo trifft, gibt es eine Statue von Bill Clinton und den Erhard-Busek-Platz. Die Hintergründe dazu sind bemerkenswert.

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Ein gut vorbereiteter Angriff, ein herrlicher Treffer – die heimischen Fans johlen, klatschen, sind begeistert. Dabei folgt erst Sonntag um 18 Uhr der Anpfiff gegen Österreich – doch der Box-Vergleich in jenem Ring, der in Pristina direkt an der Flaniermeile steht, lockte Dutzende Schaulustige an. In der ersten Teenager-Paarung gewann Rot gegen Blau, vielleicht ein gutes Omen.

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