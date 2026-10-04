Olympiasieger an bösartigem Hautkrebs erkrankt

Finnlands dreifacher Langlauf-Olympiasieger Iivo Niskanen hat sich einer Hautkrebs-Operation unterziehen müssen. Bei dem 34-Jährigen war im Sommer bei einer Routinekontrolle ein Muttermal an seiner Fußsohle entdeckt worden.
Die Auswertung ergab, dass es sich um ein akrales Melanom – eine seltene Form des schwarzen Hautkrebses – handelt. Er sei mit zwei Operationen und „einem gehörigen Schrecken davongekommen“, schilderte der Finne auf Instagram.
Gefährlichste Form des Hautkrebses
„Viele Höhen und Tiefen habe ich bereits erlebt, aber in den vergangenen Monaten waren die Ausschläge noch größer als sonst“, so Niskanen auf Instagram. Schwarzer Hautkrebs gilt als die bösartigste und gefährlichste Form. Niskanen hatte durch die Früherkennung Glück, dass der Krebs auf die oberste Hautschicht begrenzt war und noch nicht ins umliegende Gewebe gestreut hatte.
„Zuversichtlich für Wettkampfsaison“
Die Behandlung sei erfolgreich abgeschlossen. „Trotz allem kann ich dem Beginn der Wettkampfsaison zuversichtlich entgegensehen“, schrieb Niskanen. Niskanen, der mit seiner Frau Saana im September das dritte Kind bekam, verpasste aufgrund der Operationen die Sommervorbereitung. Er stößt auch wegen des erneuten Familiennachwuchses erst im November zum Nationalteam.
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