Olympiasieger an bösartigem Hautkrebs erkrankt

Gefährlichste Form des Hautkrebses

„Viele Höhen und Tiefen habe ich bereits erlebt, aber in den vergangenen Monaten waren die Ausschläge noch größer als sonst“, so Niskanen auf Instagram. Schwarzer Hautkrebs gilt als die bösartigste und gefährlichste Form. Niskanen hatte durch die Früherkennung Glück, dass der Krebs auf die oberste Hautschicht begrenzt war und noch nicht ins umliegende Gewebe gestreut hatte.