Alko-Fahrt löst schweren Verkehrsunfall aus

Mit der Böschung kollidiert, Überschlag, stark beschädigt: Das sind die Folgen einer Alko-Fahrt, die sich Sonntagfrüh im Bezirk St. Veit ereignet hatte. Die Lenkerin ist ihren Schein los!
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in den frühen Sonntagmorgenstunden (3.55 Uhr) in St. Veit gekommen. Eine 23-jährige Lenkerin war mit ihrem Auto auf der L83 von St. Veit in Richtung Launsdorf unterwegs. Da passierte der schwere Unfall: Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung.
Der Wagen geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. Die junge Lenkerin konnte den Wagen selbstständig verlassen.
Wie sich jedoch herausgestellt hatte, war die Frau schwer alkoholisiert. Der Führerschein wurde ihr abgenommen. Sie und ihr Lenker wurden ins Krankenhaus geliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.