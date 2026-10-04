Alko-Fahrt löst schweren Verkehrsunfall aus

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in den frühen Sonntagmorgenstunden (3.55 Uhr) in St. Veit gekommen. Eine 23-jährige Lenkerin war mit ihrem Auto auf der L83 von St. Veit in Richtung Launsdorf unterwegs. Da passierte der schwere Unfall: Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung.