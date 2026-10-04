E-Auto nach Aufprall 170 Meter weit geschleudert

Lenker lag auf der Straße

Der 20-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Von den Einsatzkräften wurde er auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. „Der Lenker wurde umgehend durch den Feuerwehr-Notarzt der Hauptfeuerwache Villach sowie durch ein RTW-Team des Roten Kreuzes erstversorgt und aufgrund der schweren Verletzungen anschließend direkt in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht“, sagt Oberbrandinspektor Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.