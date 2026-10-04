E-Auto nach Aufprall 170 Meter weit geschleudert

Es sind wilde Szenen, die sich auf der B100 im Villacher Ortsteil Vassach (Kärnten) in den frühen Sonntagmorgenstunden abgespielt haben. Ein Villacher krachte mit seinem Pkw gegen eine Lärmschutzwand. Das Auto wurde anschließend 170 Meter weit geschleudert. Der Lenker lag auf der Fahrbahn.
Gegen 3.15 Uhr war der junge Lenker auf der B100 von Vassach kommend in Richtung Westen unterwegs. Da passierte dann der schreckliche Unfall. Das Auto donnerte gegen eine Lärmschutzwand. Danach schlitterte das Fahrzeug etwa 170 Meter weiter, es überschlug sich mehrfach und kam auf der Straße zum Stillstand.
Lenker lag auf der Straße
Der 20-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Von den Einsatzkräften wurde er auf der Fahrbahn liegend vorgefunden. „Der Lenker wurde umgehend durch den Feuerwehr-Notarzt der Hauptfeuerwache Villach sowie durch ein RTW-Team des Roten Kreuzes erstversorgt und aufgrund der schweren Verletzungen anschließend direkt in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee gebracht“, sagt Oberbrandinspektor Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.
Einsatzkräfte berichten, dass durch die enorme Wuchte des Aufpralls auf einer Strecke von fast 200 Metern zahlreiche Fahrzeugteile über die Fahrbahn und den angrenzenden Bereich verteilt wurden. Auch die Hochvoltbatterie des Elektrofahrzeugs wurde aus dem Fahrzeug gerissen und kam im Straßengraben zum Liegen. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.
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