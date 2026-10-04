Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Antonelli zieht davon

Beendet technisches Problem Russells WM-Traum?

Formel 1
04.10.2026 12:45
George Russell
George Russell(Bild: AP/Vincent Thian)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

War’s das mit George Russells WM-Traum? Fünf Runden vor Rennende rollte der Mercedes des Briten aus. Russell lag zu diesem Zeitpunkt auf Podiumskurs direkt hinter seinem Teamkollegen und WM-Konkurrenten Kimi Antonelli. Ein technisches Problem am Boliden sorgte für das bittere Aus des WM-Zweiten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sichtlich frustriert stieg Russell aus seinem Mercedes. Damit ist sein großer Traum vom ersten WM-Titel ein großes Stück schwieriger geworden. WM-Führender Antonelli fuhr als Zweiter über die Ziellinie und baute seinen Vorsprung auf den Briten um weitere 18 Punkte aus. Russell liegt damit bereits 84 Zähler hinter seinem Teamkollegen.

Was zur Hölle ist da passiert?“, wollte auch Teamkollege Kimi Antonelli sofort wissen. „Wir müssen es erst untersuchen, es scheint aber ein Problem mit der Power Unit zu sein“, analysierte das Mercedes-Team umgehend.

Lesen Sie auch:
Max Verstappen feierte in Sepang seinen ersten Saisonsieg.
Drama um Russell
Verstappen feiert ersten Saisonsieg bei Chaos-GP
04.10.2026
Grand Prix von Bahrain
Regen und streikende Software: Chaos in Sepang
04.10.2026

Norris crashte fast in Teamkollegen
Dass Russell seinen Boliden abstellen musste, verwirrte nicht nur sein eigenes Team, sondern auch Weltmeister Lando Norris. Der Brite hatte seinen vollen Fokus auf Russell gerichtet und dabei seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri übersehen. Einen Crash konnte Norris gerade noch verhindern, landete allerdings im Kiesbett und verlor dabei drei Plätze.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
04.10.2026 12:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
153.786 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
94.012 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
85.591 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1407 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
1123 mal kommentiert
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1078 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf