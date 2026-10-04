Beendet technisches Problem Russells WM-Traum?

Norris crashte fast in Teamkollegen

Dass Russell seinen Boliden abstellen musste, verwirrte nicht nur sein eigenes Team, sondern auch Weltmeister Lando Norris. Der Brite hatte seinen vollen Fokus auf Russell gerichtet und dabei seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri übersehen. Einen Crash konnte Norris gerade noch verhindern, landete allerdings im Kiesbett und verlor dabei drei Plätze.