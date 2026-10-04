Beendet technisches Problem Russells WM-Traum?

War’s das mit George Russells WM-Traum? Fünf Runden vor Rennende rollte der Mercedes des Briten aus. Russell lag zu diesem Zeitpunkt auf Podiumskurs direkt hinter seinem Teamkollegen und WM-Konkurrenten Kimi Antonelli. Ein technisches Problem am Boliden sorgte für das bittere Aus des WM-Zweiten.
Sichtlich frustriert stieg Russell aus seinem Mercedes. Damit ist sein großer Traum vom ersten WM-Titel ein großes Stück schwieriger geworden. WM-Führender Antonelli fuhr als Zweiter über die Ziellinie und baute seinen Vorsprung auf den Briten um weitere 18 Punkte aus. Russell liegt damit bereits 84 Zähler hinter seinem Teamkollegen.
Was zur Hölle ist da passiert?“, wollte auch Teamkollege Kimi Antonelli sofort wissen. „Wir müssen es erst untersuchen, es scheint aber ein Problem mit der Power Unit zu sein“, analysierte das Mercedes-Team umgehend.
Norris crashte fast in Teamkollegen
Dass Russell seinen Boliden abstellen musste, verwirrte nicht nur sein eigenes Team, sondern auch Weltmeister Lando Norris. Der Brite hatte seinen vollen Fokus auf Russell gerichtet und dabei seinen eigenen Teamkollegen Oscar Piastri übersehen. Einen Crash konnte Norris gerade noch verhindern, landete allerdings im Kiesbett und verlor dabei drei Plätze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.