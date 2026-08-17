Prozess um Entlassung: Gerhard Oleschko sagte aus

Und er habe am 5. Mai 2025 nach einem Zeitungsartikel eine Untersuchung gestartet, das Protokoll angefordert und sich zu dem Schritt entschlossen: „Ich wollte ihr in die Augen schauen und sie direkt entlassen.“ Renate H. war aber krank. Oleschko verfasste ein Entlassungsschreiben, schickte es ab, doch sie erschien am 7. Mai ahnungslos zur Arbeit und erfuhr erst dann von ihrer Entlassung nach 15 Dienstjahren.