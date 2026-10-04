Bei Austria hallt der Rasierklingen-Skandal nach

Mehr Sicherheitsauflagen in der Regionalliga Süd. Beim Derby am heutigen Sonntag zwischen den WAC Amateuren und der Austria Klagenfurt erklärt der Wolfsberger Obmann Horst Nössler die Auflagen der Behörde. Der einstige Rasierklingen-Skandal verschärfte diese. Zudem machte Violett einen ersten Schritt Richtung Zweitliga-Aufstieg. Und Sportboss Dollinger bestätigt Verhandlungen mit einem „bisserl Verrückten“.
Wieder nichts! Donau Klagenfurt bleibt auch im zehnten Regionalliga-Match sieglos – 1:3 in Bleiburg. „Nach 20 Minuten muss es 2:0 für uns stehen“, seufzet Obmann Lukas Koch, der erneut klarstellt: „Trainer Kurt Stuck steht absolut nicht zur Diskussion!“ Der Coach betont: „Spielerisch passt es ja, aber jetzt sind wir deprimiert. Wir schlafen drüber und werden die Köpfe zusammenstecken!“
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