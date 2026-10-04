Bei Austria hallt der Rasierklingen-Skandal nach

Wieder nichts! Donau Klagenfurt bleibt auch im zehnten Regionalliga-Match sieglos – 1:3 in Bleiburg. „Nach 20 Minuten muss es 2:0 für uns stehen“, seufzet Obmann Lukas Koch, der erneut klarstellt: „Trainer Kurt Stuck steht absolut nicht zur Diskussion!“ Der Coach betont: „Spielerisch passt es ja, aber jetzt sind wir deprimiert. Wir schlafen drüber und werden die Köpfe zusammenstecken!“