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Qualzucht im Visier

Erstmals konkretes Zucht-Verbot bei Gendefekt

Tierecke
04.10.2026 12:00
Manche Rasse-Liebhaber finden diesen Anblick richtig süß. Dass diese Katze ihr Leben lang mit ...
Manche Rasse-Liebhaber finden diesen Anblick richtig süß. Dass diese Katze ihr Leben lang mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, gerät da in Vergessenheit.(Bild: Megaloman1ac - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Haustiere mit offensichtlichen Qualzucht-Merkmalen dürfen in Österreich weder gezüchtet, verkauft, oder importiert werden. Doch die Richtlinien zur Beurteilung dieser Merkmale sind teilweise schwammig, und so muss derzeit jedes betroffene Tier individuell begutachtet werden. Das soll sich nun ändern.

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Viele kennen das Wort „Qualzucht“, was allerdings genau dahintersteckt und wie sich dieser Begriff juristisch eigentlich genau definiert, ist wieder eine andere Sache. Eine eigens eingesetzte Kommission aus Tierärzten, Genetikern und weiteren klinischen Experten beschäftigt sich derzeit damit, Rechtssicherheit für Züchter und Käufer zu erarbeiten. 

Bislang gab es daher noch kein Verbot kompletter Rassen. Das führt dazu, dass einzelne Fälle immer wieder vor Gericht landen und Veterinärbehörden jedes Tier prüfen müssen. 

Doch nun dürfte erstmals ein Vorstoß bei einer ganz speziellen Katzen-Rasse gelungen sein: Das TRPV4-Gen ist Auslöser für die geknickten Ohren der „Scottish Fold“ Katze und macht sie unverwechselbar – und genau hinter diesem besonderen Aussehen steckt ein gesundheitliches Problem, unter der das Tier lebenslang leidet.

Faltohren mit Folgen

Die typische Ohrform entsteht durch eine Mutation im TRPV4-Gen, die mit der erblichen Osteochondrodysplasie (OCD) verbunden ist.

  • chronische Schmerzen und Lahmheiten
  • Fehlstellungen von Beinen und Pfoten
  • Gelenksschwellungen
  • schmerzhafte Veränderungen der Schwanzwirbelsäule
  • Einschränkungen beim Laufen, Springen und Spielen

Wichtig: Die Erkrankung ist nicht heilbar – behandelt werden können lediglich die Beschwerden. Auch Katzen mit nur einem betroffenen Elternteil können erkranken.

Ministerium regelt es neu
Jetzt hat die Qualzuchtkommission die Empfehlung ausgesprochen, Katzen mit dieser konkreten Genmutation ab sofort von der Zucht auszuschließen. Das Tierschutzressort des Sozialministeriums folgt der Empfehlung und bereitet derzeit eine entsprechende Verordnung vor.

Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) lässt wissen: „Tiere sind kein Modeaccessoire. Wenn ein bestimmtes Aussehen nur dadurch entsteht, dass wir einen Gendefekt gezielt weitervererben, müssen wir handeln“. 

Ihre Kulleraugen und die „niedlich“ gefalteten Ohren machen sie zum Star auf Instagram und ...
Ihre Kulleraugen und die „niedlich“ gefalteten Ohren machen sie zum Star auf Instagram und TikTok. Doch was viele Tierfreunde nicht wissen: Hinter dem „süßen“ Look der Scottish-Fold-Katzen verbirgt sich pures Leid und Schmerz. Alarmierend: Im TierQuarTier Wien landen immer mehr dieser qualvollen Züchtungen.(Bild: TierQuarTier)

Auftakt für weitere Rasse-Verbote?
Die Qualzucht-Merkmale der Scottish-Fold sind so eindeutig, dass die Behörden auch bisher Zucht, Verkauf und Import mit Strafen sanktioniert haben. Dass es nun aber eine eindeutige Empfehlung zum Zuchtverbot gibt und eine entsprechende Verordnung auf dem Weg ist, darf dennoch als Meilenstein gewertet werden. Denn das könnte der Auftakt sein, weitere Rassen, die unter ihrem Aussehen gesundheitlich leiden, in ihrer Gesamtheit zu verbieten. 

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