Erstmals konkretes Zucht-Verbot bei Gendefekt

Die typische Ohrform entsteht durch eine Mutation im TRPV4-Gen, die mit der erblichen Osteochondrodysplasie (OCD) verbunden ist.

chronische Schmerzen und Lahmheiten

chronische Schmerzen und Lahmheiten Fehlstellungen von Beinen und Pfoten

Fehlstellungen von Beinen und Pfoten Gelenksschwellungen

Gelenksschwellungen schmerzhafte Veränderungen der Schwanzwirbelsäule

schmerzhafte Veränderungen der Schwanzwirbelsäule Einschränkungen beim Laufen, Springen und Spielen

Wichtig: Die Erkrankung ist nicht heilbar – behandelt werden können lediglich die Beschwerden. Auch Katzen mit nur einem betroffenen Elternteil können erkranken.