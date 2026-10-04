„Ich halte dem Leid bewusst das Schöne entgegen“

Der österreichische Farbexpressionismus mit seinen brennenden Kontrasten hat in seinem Werk ebenso Spuren hinterlassen wie der bewunderte Großvater und Jahrhundertmaler vom Rutarhof – Werner Berg: „Er hat an mich geglaubt und mich gefördert, seit ich mit 14 das erste Mal Pinsel und Ölfarben zur Hand genommen habe“, erzählt der Arzt im Unruhestand und leidenschaftliche Künstler, dem die grenzenlose Freude am Malen aus den wachen Augen blitzt.