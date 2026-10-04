„… weil die FPÖ die Muslime noch mehr hasst“

„Nie“ würden diese – und auch nicht SPÖ und Neos – sich von den „Links-Linksextremen“ distanzieren, auch nicht nach Farbattacken und Sachbeschädigungen auf politische Büros von ÖVP und FPÖ, von denen es in den letzten drei Jahren 25 gegeben habe. Das sei ein Anschlag auf die Demokratie. „Toleranz und Meinungsfreiheit zu predigen, heißt auch, diese zu leben und ihr macht das nicht.“