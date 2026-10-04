24 Menschen verletzt
Flammeninferno auf Campingplatz am Gardasee
Auf einem Campingplatz am Gardasee ist am Sonntag im Morgengrauen ein verheerender Brand ausgebrochen. Auf dem Gelände des Campingplatzes „Bella Italia“ in Peschiera del Garda in der Provinz Verona standen bis zu 20 mobile Wohnhäuser in Flammen. Mindestens 24 Menschen wurden Berichten zufolge verletzt, eine Person davon schwer.
Der Alarm ging kurz nach 6 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Nach ersten Informationen wurden auf dem Campingplatz „Bella Italia“ rund 20 mobile Wohnhäuser durch die Flammen zerstört. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich noch Gäste auf dem weiterhin geöffneten Campingplatz auf.
Deutsche Feuerwehrleute im Campingurlaub weckten Gäste
Besonders herausfordernd war der Einsatz für die Feuerwehr, weil sich auf dem Gelände auch Gasflaschen und Fahrzeuge befanden. Dadurch bestand zusätzliche Gefahr für die Einsatzkräfte und die Menschen auf dem Campingplatz.
Feuerwehrleute unter den Urlaubsgästen als Helfer
Neben der Feuerwehr waren mehrere Fahrzeuge des medizinischen Notfall- und Rettungsdienstes Suem im Einsatz.
Unter den Helfern waren außerdem vier deutsche Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Dietzenbach, die derzeit in Peschiera del Garda Urlaub machen. Sie halfen dabei, die Gäste zu wecken, die Flammen einzudämmen und Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Zudem brachten sie noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte einen Verletzten ins Krankenhaus.
Eine Person schwer verletzt
Nach den ersten Angaben wurden 24 Menschen verletzt. Eine Person erlitt schwere Verletzungen. Sieben weitere Menschen wurden mittelschwer verletzt, 16 Personen kamen mit leichten Verletzungen davon. Die Brandursache ist noch völlig unklar.
Der ehemalige Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, veröffentlichte ein Video des Brandes auf Facebook, das das erschreckende Ausmaß deutlich macht:
Der Campingplatz „Bella Italia“ liegt in Peschiera del Garda direkt am Gardasee und zählt zu den größeren Ferienanlagen der Region. Die Einsatzkräfte waren am Sonntagvormittag weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt.
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