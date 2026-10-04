Kinder im Einsatz für Vierbeiner gesucht

In Wien oder der Steiermark gibt es sie schon länger: Eine eigene Kinder-Tierschutzkonferenz. Nun zieht der Süden nach. Das Land Kärnten sucht Teilnehmer für die erste Kinder-Tierschutzkonferenz, die im Sommersemester 2027 stattfinden soll.
Lernen durch eigene Erfahrungen und Ideen – das ist das Konzept hinter der Kinder-Tierschutzkonferenz, die im Sommersemester des Schuljahres 2026/27 erstmals in Kärnten stattfinden wird. Und genau dafür sucht das Land – pünktlich zum heutigen Welttierschutztag – vier Klassen der Sekundarstufe 1.
Die Kinder bzw. Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren setzen sich in diesem Schuljahr besonders mit den Themen Heim- oder Nutztiere auseinander und präsentieren und diskutieren ihre Projekte und Ideen bei der Konferenz.
Die Theorie lernen, aber mit der Praxis wachsen
„Tierschutz beginnt mit Wissen und mit dem Verständnis dafür, dass Tiere Bedürfnisse haben und Verantwortung bedeuten. Genau dieses Wissen wollen wir bei jungen Menschen fördern. Gleichzeitig sollen sie erleben, dass ihre Meinung zählt und dass sie sich mit ihren Ideen auch in gesellschaftliche und politische Diskussionen einbringen können“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner. Durch die Konferenz lernen die Schüler rhetorischen Fähigkeiten, erarbeiten eigene Positionen und lernen, wie sie sich mit ihren Anliegen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen können. Das zeigt die Erfahrung mit Tierschutzkonferenzen in anderen Bundesländern.
Mit im Boot ist „Tierschutz macht Schule“. Der Verein stellt kostenlose Unterlagen, Unterstützung bei der fachlichen Vorbereitung sowie eine kostenlose Exkursion, bei der Tierschutz auch in der Praxis erlebt werden kann. Geschäftsführerin Lea Mirwald: „Bei den intensiven Vorbereitungen können sich die Kinder enorm viel Tierschutzwissen aneignen und zu Tierprofis werden.“
Anmeldung nach dem „first come, first served“-Prinzip bis 31. Oktober: tierschutzmachtschule.at
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