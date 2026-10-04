Kinder im Einsatz für Vierbeiner gesucht

Die Theorie lernen, aber mit der Praxis wachsen

„Tierschutz beginnt mit Wissen und mit dem Verständnis dafür, dass Tiere Bedürfnisse haben und Verantwortung bedeuten. Genau dieses Wissen wollen wir bei jungen Menschen fördern. Gleichzeitig sollen sie erleben, dass ihre Meinung zählt und dass sie sich mit ihren Ideen auch in gesellschaftliche und politische Diskussionen einbringen können“, betont Tierschutz-Landesrätin Beate Prettner. Durch die Konferenz lernen die Schüler rhetorischen Fähigkeiten, erarbeiten eigene Positionen und lernen, wie sie sich mit ihren Anliegen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen können. Das zeigt die Erfahrung mit Tierschutzkonferenzen in anderen Bundesländern.