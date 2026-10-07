Wilde Verfolgungsjagd endet mit Wasserfontäne

Gegen 14.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale in St. Gallen die Meldung über den ungewöhnlichen Zwischenfall ein. Das Ergebnis der Kollision: Eine gewaltige Wasserfontäne, die nicht nur die Fahrbahn unter Wasser setzte, sondern auch mehrere umliegende Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die angerückte Polizeipatrouille musste die Feuerwehr zu Hilfe rufen, um den unfreiwilligen „Wasserspielen“ ein Ende zu setzen. Die Höhenstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein, lässt sich derzeit aber noch nicht genau beziffern.