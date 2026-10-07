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Wilde Verfolgungsjagd endet mit Wasserfontäne

Vorarlberg
07.10.2026 17:25
Unfreiwillige Wasserspiele in Wil.
Unfreiwillige Wasserspiele in Wil.(Bild: Kantonspolizei St. Gallen)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag im benachbarten Wil (Schweiz) für Aufsehen und gesperrte Straßen gesorgt. Ein Autofahrer demolierte auf der Flucht vor der Polizei einen Hydranten und setzte die Höhenstraße unter Wasser – bevor er unerkannt vom Unfallort türmte.

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Gegen 14.30 Uhr ging bei der Notrufzentrale in St. Gallen die Meldung über den ungewöhnlichen Zwischenfall ein. Das Ergebnis der Kollision: Eine gewaltige Wasserfontäne, die nicht nur die Fahrbahn unter Wasser setzte, sondern auch mehrere umliegende Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die angerückte Polizeipatrouille musste die Feuerwehr zu Hilfe rufen, um den unfreiwilligen „Wasserspielen“ ein Ende zu setzen. Die Höhenstraße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden. Der entstandene Sachschaden dürfte beträchtlich sein, lässt sich derzeit aber noch nicht genau beziffern.

Der Bruchpilot selbst dachte gar nicht daran, auf das Eintreffen der Rettungskräfte zu warten. Trotz ausgelöster Airbags und deutlichem Blechschaden ergriff er erneut die Flucht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte die wilde Fahrt nämlich schon im Kanton Thurgau begonnen. Dort hatte sich der Fahrereiner Kontrolle der Kantonspolizei entzogen und war auf der Flucht Richtung Wil.

Polizei bittet um Hinweise
Die Kantonspolizeien St. Gallen und Thurgau suchen nun nach dem flüchtigen Fahrer sowie seinem beschädigten Gefährt. Gesucht wird ein weißer Ford Fiesta mit auffälligem schwarzem Muster im vorderen Bereich. Wer Angaben zum Fahrzeug, zur Fahrweise oder zum Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Weinfelden zu melden. Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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