Brustgesundheit: Hinschauen ist wichtig

Der Aktionstag lädt dazu ein, sich aktiv und interaktiv mit Brustkrebsfrüherkennung und -vorsorge auseinanderzusetzen. Entdecke in zwei Workshop-Runden, wie einfach Vorsorge und Früherkennung sein können und worauf es bei der Brustgesundheit ankommt: von den wichtigsten Erkennungsmerkmalen von Brustkrebs über die richtige Selbstuntersuchung – sogar mit modernem Virtual-Reality-Training – bis hin zur Frage, wie du am besten auf Augenhöhe mit deiner Ärztin oder deinem Arzt sprichst. Außerdem erfährst du, wie gut Bewegung, Yoga und Achtsamkeit deiner Brust tun. Du gehst mit konkreten Techniken, praktischen Übungen und alltagstauglichen Tipps nach Hause, die du sofort umsetzen kannst.

Der Aktionstag läuft von 13 bis 18 Uhr an der FH Vorarlberg, Gebäude A, Aula.