Landtag uneins über Umgang mit Tätern

Hebt der Minister nicht ab, wenn er Wallner auf Display liest?

„Jugendkriminalität ist zum Glück kein Massenphänomen. Wir haben vor allem ein Problem mit einigen wenigen Intensivtätern“, stellte Fabienne Lackner von den Neos klar. Anstatt PR-getriebener Debatten brauche es klare Strukturen, sogenannte Auszeit-Wohngemeinschaften und therapeutische Angebote. Neben Kürzungen bei der Jugendarbeit und der veralteten Justizanstalt Feldkirch sprach Lackner auch die Debatte um das Dienstzeitmodell bei der Polizei an. In Richtung Landeshauptmann Markus Wallner, der das neue Dienstzeitmodell des ÖVP-Ministers medial kritisiert hatte, fragte sie spitz: „Hat er die Nummer vom Innenminister Karner nicht? Oder hebt der Innenminister Karner gar nicht erst mehr ab, wenn er Markus Wallner auf seinem Display liest?“