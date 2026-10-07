Feldkirch: Pkw kippt um und schlittert in Tunnel

Der Fahrer war gegen 23.30 Uhr von der Bärenkreuzung kommend in Richtung des Ardetzenbergtunnels unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte er nach einer umgefallenen Getränkeverpackung greifen. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts. Er touchierte eine Leitschiene, wodurch sein Pkw angehoben und auf die Fahrerseite geworfen wurde.