Feldkirch: Pkw kippt um und schlittert in Tunnel

Ein unachtsamer Moment am späten Dienstagabend endete für einen Autolenker in Vorarlberg im Spital: Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und touchierte eine Leitplanke. Dabei wurde das Auto umgeworfen und schlitterte, auf der Fahrerseite liegend, in den Ardetzenbergtunnel.
Der Fahrer war gegen 23.30 Uhr von der Bärenkreuzung kommend in Richtung des Ardetzenbergtunnels unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte er nach einer umgefallenen Getränkeverpackung greifen. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts. Er touchierte eine Leitschiene, wodurch sein Pkw angehoben und auf die Fahrerseite geworfen wurde.
Pkw rutschte in Tunnel
In Seitenlage rutschte das Auto noch rund 60 Meter weiter bis in den Ardetzenbergtunnel hinein. Die alarmierte Feuerwehr Feldkirch Stadt rückte aus und sicherte die Unfallstelle.
Die Einsatzkräfte stellten den Pkw wieder auf die Räder und schoben ihn mithilfe von vier speziellen Reifenrollen wieder aus dem Tunnel.
Kein Alkohol im Spiel
Der Lenker des Fahrzeugs wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ.
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