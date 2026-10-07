Ruhe vor dem Sturm oder reine Formsache?

Landesvolksanwalt Klaus Feurstein meisterte die Aufgaben in den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit ebenfalls souverän. Der ehemalige Bregenzer Stadtamtsdirektor war nach dem Bürgermeisterwechsel in Bregenz wohl etwas vorschnell „aussortiert“ worden, da es in der Folge im Rathaus alles andere als ruhig zuging. Eine Rückkehr dorthin scheint er nicht anzustreben, da er sich erneut für den Posten als Landesvolksanwalt beworben hat. Im Hearing muss er sich dem Vernehmen nach gegen eine Kandidatin durchsetzen.