Ruhe vor dem Sturm oder reine Formsache?

Die Spitzen von Vorarlbergs mächtigsten Prüfgremien werden neu vergeben. Warum bei der Direktorin des Landesrechnungshofs, Brigitte Eggler-Bargehr, und Landesvolksanwalt Klaus Feurstein trotz fachlicher Souveränität unterschiedliche Vorzeichen für die anstehenden Hearings herrschen.
Die nächste Landtagswahl wird zwar erst im Herbst 2029 über die Bühne gehen, dennoch stehen im Vorarlberger Landtag demnächst wegweisende Personalentscheidungen an: Konkret geht es um die Spitze der beiden Kontrollgremien – die Landesvolksanwaltschaft sowie den Landesrechnungshof.
Rechnungshofpräsidentin Brigitte Eggler-Bargehr hatte im Rahmen der Präsentation des jüngsten Berichts zur „Marke Vorarlberg“ bereits angekündigt, sich wieder beworben zu haben. Die studierte Betriebswirtschaftlerin war jahrelang für die Wirtschaftsprüfungskanzlei McKinsey tätig, bevor sie im Jahr 2015 das Amt der Präsidentin des Vorarlberger Rechnungshofs übernahm. In den vergangenen knapp zwölf Jahren überzeugte Eggler-Bargehr mit hoher Fachkompetenz und stets sachliche Argumenten. Und so wird die Wolfurterin trotz der oftmals scharfen Kritik nach Rechnungshofprüfungen über die Parteigrenzen hinweg geschätzt.
Hearing dürfte reine Formsache sein
Auch wenn Landtagspräsident Harald Sonderegger gegenüber dem ORF nicht bestätigen wollte, dass der Verbleib Eggler-Bargehrs mangels Mitbewerber gesichert ist, dürfte die amtierende Präsidentin weiterhin an der Spitze des Rechnungshofs stehen – und das für den 4. November anberaumte Hearing eine reine Formsache sein.
Landesvolksanwalt Klaus Feurstein meisterte die Aufgaben in den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit ebenfalls souverän. Der ehemalige Bregenzer Stadtamtsdirektor war nach dem Bürgermeisterwechsel in Bregenz wohl etwas vorschnell „aussortiert“ worden, da es in der Folge im Rathaus alles andere als ruhig zuging. Eine Rückkehr dorthin scheint er nicht anzustreben, da er sich erneut für den Posten als Landesvolksanwalt beworben hat. Im Hearing muss er sich dem Vernehmen nach gegen eine Kandidatin durchsetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.