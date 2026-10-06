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„Team Vorarlberg“-Kapitän beendet Saison am Podest

Sport-Mix
06.10.2026 16:48
Colin Stüssi (re.) bewies einmal mehr seine Extraklasse.
Colin Stüssi (re.) bewies einmal mehr seine Extraklasse.(Bild: MARIO STIEHL)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Der Schweizer Colin Stüssi bescherte dem „Team Vorarlberg“ einen bärenstarken Saisonabschluss! Bei der Coppa Citta di San Daniele fuhr der Routinier einmal mehr aufs Podest, verpasste den Sieg nur hauchdünn.

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Bei dem, mit zahlreichen Development Teams der großen Rennställen besetzten, Coppa Citta di San Daniele fuhr der Kapitän der Équipe von Manager Thomas Kofler auf den ausgezeichneten dritten Rang.

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Der 33-Jährige musste sich auf der 147 langen Strecke am Ende nur dem deutschen Sieger Max Bock (Red Bull Bora Rookies) und dem Slowaken Samuel Novak (Tirol KTM Cycling) geschlagen geben. Stüssi hatte sich in diesem Jahr unter anderem auch den Gesamtsieg bei der Tour of Maloplska geholt.

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