Mutmaßlicher Feuerteufel in Wolfurt gefasst

Gleich zweimal musste Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag zu Containerbränden in Wolfurt (Vorarlberg) ausrücken. Die rasch konnte schnell einen Tatverdächtigen ausforschen: Ein 41-Jähriger konnte in beiden Fällen nahe dem Brandort angetroffen werden, den zweiten Brand meldete er sogar selbst. Geständig ist er allerdings nicht.