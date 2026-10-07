Mutmaßlicher Feuerteufel in Wolfurt gefasst

Gleich zweimal musste Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag zu Containerbränden in Wolfurt (Vorarlberg) ausrücken. Die rasch konnte schnell einen Tatverdächtigen ausforschen: Ein 41-Jähriger konnte in beiden Fällen nahe dem Brandort angetroffen werden, den zweiten Brand meldete er sogar selbst. Geständig ist er allerdings nicht.
Gegen 20 Uhr wurden die Florianis zu einem Containerbrand in der Frühlingsstraße gerufen. Der zweite Altpapiercontainer ging gegen zwei Uhr morgens in Flammen auf. In beiden Fällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Tatverdächtiger rief selbst Notruf
Schnell konnte die Polizei einen Tatverdächtigen ausmachen: Ein 41-jähriger Mann hielt sich in beiden Fällen in unmittelbarer Nähe der brennenden Container auf. Kurioses Detail am Rande: Den zweiten Brand meldete der Verdächtige selbst.
Der Mann bestreitet allerdings vehement, die Feuer selbst gelegt zu haben.
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