Einsatz im Pfändertunnel: Pkw-Brand sorgt für Stau

Dichter Urlauberverkehr

Aufgrund des Einsatzes musste der Tunnel in beiden Richtungen gesperrt werden. Wegen des dichten Urlauberverkehrs bildeten sich rasch lange Blechkolonnen auf beiden Seiten des Tunnels beziehungsweise auf der Rheintalautobahn A14. Der Tunnel konnte dann um 15.20 Uhr erst in Fahrtrichtung Deutschland und kurz nach 16 Uhr auch in Richtung Tirol freigegeben werden.