Lange Blechkolonnen

Einsatz im Pfändertunnel: Pkw-Brand sorgt für Stau

Vorarlberg
28.02.2026 16:43
Die Einsatzkräfte im Pfändertunnel
Die Einsatzkräfte im Pfändertunnel(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Genau während des Urlauberwechsels am Samstagnachmittag kam es im Pfändertunnel in Vorarlberg zu einem Pkw-Brand. Der Tunnel musste daraufhin gesperrt werden – kilometerlange Staus waren die Folge. 

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr war im Pfändertunnel in Fahrtrichtung Deutschland ein Pkw unterwegs, der plötzlich Feuer fing. Die Insassen hielten den Wagen an, stiegen aus und brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Vermutliche Ursache: eine defekte Batterie.

Das abgestellte Auto im Pfändertunnel.
Das abgestellte Auto im Pfändertunnel.(Bild: Shourot Maurice)

Dichter Urlauberverkehr
Aufgrund des Einsatzes musste der Tunnel in beiden Richtungen gesperrt werden. Wegen des dichten Urlauberverkehrs bildeten sich rasch lange Blechkolonnen auf beiden Seiten des Tunnels beziehungsweise auf der Rheintalautobahn A14. Der Tunnel konnte dann um 15.20 Uhr erst in Fahrtrichtung Deutschland und kurz nach 16 Uhr auch in Richtung Tirol freigegeben werden.

Vorarlberg
28.02.2026 16:43
Vorarlberg
