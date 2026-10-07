Lubjana Piovesana scheitert in Runde zwei

Lubjana Piovesana hat bei der Judo-Weltmeisterschaft in Baku eine Spitzenplatzierung verpasst. Die Austro-Britin musste sich am Mittwoch in der zweiten Runde der Klasse bis 63 kg gegen die favorisierte Ex-Weltmeisterin Joanne van Lieshout geschlagen geben.
Piovesana hatte sich davor zum Auftakt gegen die Südkoreanerin Kim Ye-ji durchgesetzt. Gegen die Niederländerin Van Lieshout war es im fünften Duell die vierte Niederlage.
Piovesana war die erste österreichische Starterin im Rahmen der WM in Aserbaidschans Hauptstadt.
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