Wegen Österreicher: Ski-Ass weint bittere Tränen

„Ich habe viel geweint“

Dennoch war es für die 34-Jährige schwer zu verdauen, ihren langjährigen Vertrauten künftig nicht im Weltcup nicht mehr an ihrer Seite zu wissen. „Ich habe viel geweint. Wir hatten immer ein so gutes Verhältnis und standen uns extrem nah. Er hat mir unheimlich viel beigebracht, deshalb tat dieser Abschied sehr weh. Den halben Sommer über war ich deshalb niedergeschlagen.“