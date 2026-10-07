Rauchmelder wird Pensionist zum Verhängnis

Beim Versuch, den Rauchmelder in der Küche abzuschalten, stürzte ein Pensionist am Dienstagabend im Vorarlberger Schruns von einem Stuhl, fiel auf den Kopf und blieb reglos in seiner stark verrauchten Wohnung liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und mit dem Notarzt ins LKH Feldkirch eingeliefert.
Die Mitglieder der Feuerwehr Schruns waren gerade von einem Betriebsausflug zurückgekehrt, als sie gegen 20.30 Uhr in die Montafonerstraße gerufen wurden. Noch kaum angekommen, machten sich die Florianis umgehend auf den Weg. Die Alarmierung: In einer Wohnsiedlung gibt es eine starke Rauchentwicklung, der Bewohner der betroffenen Wohnung liege regungslos am Boden.
Mann wollte Rauchmelder abschalten
Die Einsatzkräfte aus Schruns und Gantschier verschafften sich Zutritt zu der stark verrauchten Wohnung im obersten Stockwerk der Wohnsiedlung, wo sie den am Boden liegenden Mann vorfanden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann Essen zubereitet. Dabei kam es zu starkem Qualm, der den Rauchmelder auslöste.
Beim Versuch, das laute Alarmsignal abzuschalten, kletterte der Pensionist ersten Erkenntnissen zufolge auf einen Stuhl. Dabei verlor er allerdings das Gleichgewicht und stürzte. Beim Aufprall auf den Boden zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den alarmierten Notarzt wurde der Schwerverletzte umgehend ins LKH Feldkirch gebracht.
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