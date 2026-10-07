Rauchmelder wird Pensionist zum Verhängnis

Beim Versuch, den Rauchmelder in der Küche abzuschalten, stürzte ein Pensionist am Dienstagabend im Vorarlberger Schruns von einem Stuhl, fiel auf den Kopf und blieb reglos in seiner stark verrauchten Wohnung liegen. Der Mann wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und mit dem Notarzt ins LKH Feldkirch eingeliefert.