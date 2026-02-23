Porsche Panamera hinter Pfändertunnel einkassiert
Steuerhinterziehung?
Kurz hinter dem Pfändertunnel bei Bregenz stoppte eine mobile Zolleinheit in der vergangenen Wochen einen Porsche-Fahrer mit Schweizer Kennzeichen. Die notwendige Importverzollung konnte der 55-jährige Türke mit Wohnsitz im Allgäu aber nicht vorweisen.
Er hatte offenbar keine Zollanmeldung abgegeben. Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben knapp 9000 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.
Da der 55-Jährige diese Summe nicht aufbringen konnte, kassierten die Zollbeamten den Porsche ein.
