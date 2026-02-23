Vorteilswelt
Steuerhinterziehung?

Porsche Panamera hinter Pfändertunnel einkassiert

Vorarlberg
23.02.2026 13:30
Der flotte Flitzer wurde von den Beamten einkassiert.
Der flotte Flitzer wurde von den Beamten einkassiert.
Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone

Kurz hinter dem Pfändertunnel bei Bregenz stoppte eine mobile Zolleinheit in der vergangenen Wochen einen Porsche-Fahrer mit Schweizer Kennzeichen. Die notwendige Importverzollung konnte der 55-jährige Türke mit Wohnsitz im Allgäu aber nicht vorweisen.

0 Kommentare

Er hatte offenbar keine Zollanmeldung abgegeben. Die Beamten leiteten daraufhin ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein und erhoben knapp 9000 Euro Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.

Da der 55-Jährige diese Summe nicht aufbringen konnte, kassierten die Zollbeamten den Porsche ein.

Vorarlberg
23.02.2026 13:30
Vorarlberg
