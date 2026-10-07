Anwärter auf Kulturpreis Vorarlberg stehen fest

Bereits zum 12. Mal richten das Casino Bregenz und die Dornbirner Sparkasse den Kulturpreis Vorarlberg aus. Projektpartner sind das Land Vorarlberg und der ORF Vorarlberg. Die zu prämierende Sparte wird jedes Jahr neu definiert. Heuer steht die Kategorie „Textiles und Design“ im Mittelpunkt. Die fünf Nominierten für den Kulturpreis Vorarlberg 2026 sind Antonia Boss, David Degasper, Franziska Goll, Selina Reiterer und Elisabeth von der Thannen-Biondi.