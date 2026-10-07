Anwärter auf Kulturpreis Vorarlberg stehen fest

Fünf Künstlerinnen und Künstler in der Kategorie „Textiles und Design“ wurden für den diesjährigen Kulturpreis Vorarlberg nominiert – Ende November wird der Preis dann verliehen.
Bereits zum 12. Mal richten das Casino Bregenz und die Dornbirner Sparkasse den Kulturpreis Vorarlberg aus. Projektpartner sind das Land Vorarlberg und der ORF Vorarlberg. Die zu prämierende Sparte wird jedes Jahr neu definiert. Heuer steht die Kategorie „Textiles und Design“ im Mittelpunkt. Die fünf Nominierten für den Kulturpreis Vorarlberg 2026 sind Antonia Boss, David Degasper, Franziska Goll, Selina Reiterer und Elisabeth von der Thannen-Biondi.
Die Künstlerinnen und der Künstler werden ihre Werke am 10. November um 18 Uhr im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn präsentieren. Anschließend daran tagt eine Fachjury über die Vergabe der Preise. Mònica Gaspar (Museum der Zürcher Hochschule der Künste), Lara Steinhäußer (MAK Museum Wien) sowie Monica Titton (Universität für angewandte Künste Wien) konnten als Jurorinnen gewonnen werden. Moderiert wird das Juryverfahren von Claudia Voit, der Kulturamtsleiterin des Landes Vorarlberg.
Der Kulturpreis Vorarlberg richtet sich an junge, kreative Köpfe aus verschiedenen Kulturgattungen und bietet eine Plattform zur Präsentation künstlerischen Schaffens. Der Hauptpreis ist mit 10.000 Euro, die beiden Anerkennungspreise mit je 2500 Euro dotiert. Am 30. November werden die Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.
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