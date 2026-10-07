„Keine Zustimmung seitens der Volkspartei“

Kritik an fehlender Transparenz

Weiters kritisieren Juen und Winsauer die mangelnde Transparenz: Es sei völlig unklar, wie das Personal des Religions- und Kulturzentrums finanziert werde und inwieweit ausländische Organisationen in die Pläne involviert sind. „Integration bedeutet miteinander und nicht nebeneinander zu leben. Dazu gehören Offenheit und Transparenz genauso wie ein Standort, der für die Stadt und die Nachbarschaft verträglich ist“, so Winsauer.

Kritik üben die beiden Politiker auch an Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ): Dass ein derartiges Vorhaben lange Zeit hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde, ohne die stärkste Fraktion in der Dornbirner Stadtvertretung frühzeitig einzubinden, sei schlichtweg inakzeptabel.