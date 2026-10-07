Nach Filmriss und Randale folgt die Ratenzahlung

Knapp 3 Promille intus

„Es war ein Blödsinn“, sagt er und bekennt sich auch dazu schuldig. Erinnern könne er sich allerdings nicht. Drei bis vier Flaschen Hochprozentiges habe er innerhalb weniger Stunden getrunken. Richter Theo Rümmele errechnet rund 2,8 Promille. Selbst am nächsten Tag ergab ein Alkoholtest noch 1,3 Promille. Der Herr Rat hält deshalb eine mögliche Unzurechnungsfähigkeit und damit eine Tat im Vollrausch für denkbar.