Campingstellplatz abgelehnt: Frau biss Betreiber

Ein Nein nicht akzeptieren wollte eine 53-Jährige auf einem Campingplatz: Sie biss zu und lenkte ihren Wagen zu schnell durch die urlaubenden Menschen. Die Polizei Eberndorf beendete den Zornesausbruch und die Flucht der Slowakin.
Eine Nächtigung auf einem Campingplatz im Bezirk Völkermarkt war einer Slowakin Montag gegen 10.20 Uhr verweigert worden. Daraufhin randalierte die 53-Jährige. Der Tiefpunkt des Zornausbruchs: Sie biss sie den Betreiber und verletzte ihn.
Gefährlich-wilde Fahrt über den Campingplatz
Danach setzte sich die Frau in ihr Auto und fuhr mit stark erhöhter Geschwindigkeit über das Gelände des Campingplatzes, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Personen befanden.
Ihre Flucht dauerte nur kurz, in einer Fahndung konnte ihr Wagen angehalten und die aggressive Frau vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.
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