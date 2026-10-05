Nach sieben Monaten: Medizinzentrum eröffnet

Über die neue medizinische Einrichtung mitten im Zentrum von Bleiburg kann sich die Bevölkerung freuen. Denn ab heute wird dort ein Team aus verschiedensten medizinischen Bereichen vor Ort sein und sich um das Wohlbefinden der Menschen kümmern. Die Gesundheitseinrichtung wird von der Diakonie La Tour betrieben und ist das zweite PVZ in Kärnten.