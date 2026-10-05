Nach sieben Monaten: Medizinzentrum eröffnet

Nach sieben Monaten Bauzeit nimmt das Primärversorgungszentrum (PVZ) Bleiburg/Pliberk in Kärnten seinen Betrieb auf. Ein zwölfköpfiges Team wird ab dem 6. Oktober ordinieren.
Über die neue medizinische Einrichtung mitten im Zentrum von Bleiburg kann sich die Bevölkerung freuen. Denn ab heute wird dort ein Team aus verschiedensten medizinischen Bereichen vor Ort sein und sich um das Wohlbefinden der Menschen kümmern. Die Gesundheitseinrichtung wird von der Diakonie La Tour betrieben und ist das zweite PVZ in Kärnten.
Finanziert werden die Zentren von der Sozialversicherung, dem Land Kärnten und den Kärntner Gesundheitsfonds. Sie sollen Spitäler entlasten und mit einem breiten Angebot medizinische Versorgung an einem Ort bündeln.
Zentrale Gesundheitsversorgung und gut vernetzt
Sowohl akute Leiden werden behandelt, als auch Therapien – Psychotherapie, Diätologie und Ergotherapie – sind ein Teil des Angebots. Besonders stolz ist die Diakonie La Tour auch auf die Vernetzung.
„Die Menschen werden bei uns aufgefangen, versorgt und in speziellen Fällen mit weiteren Ärzten oder Organisationen in Kontakt gebracht“, so Arnold Maier, Leiter der Sparte Gesundheit bei der Diakonie La Tour.
„Die Einrichtung hat von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet und wird die Gesundheitsversorgung in Bleiburg spürbar verbessern“, verspricht Gesundheitslandesrätin Beate Prettner bei der Eröffnung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.