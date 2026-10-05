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Nach sieben Monaten: Medizinzentrum eröffnet

Kärnten
05.10.2026 16:00
Ein großer Empfangsbereich, mehrere Behandlungsräume, Therapiezimmer und Infusionsstationen ...
Ein großer Empfangsbereich, mehrere Behandlungsräume, Therapiezimmer und Infusionsstationen sollen ab heute für ein besseres Gesundheitsangebot sorgen.(Bild: Elena Überbacher)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Nach sieben Monaten Bauzeit nimmt das Primärversorgungszentrum (PVZ) Bleiburg/Pliberk in Kärnten seinen Betrieb auf. Ein zwölfköpfiges Team wird ab dem 6. Oktober ordinieren.

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Über die neue medizinische Einrichtung mitten im Zentrum von Bleiburg kann sich die Bevölkerung freuen. Denn ab heute wird dort ein Team aus verschiedensten medizinischen Bereichen vor Ort sein und sich um das Wohlbefinden der Menschen kümmern. Die Gesundheitseinrichtung wird von der Diakonie La Tour betrieben und ist das zweite PVZ in Kärnten.

Finanziert werden die Zentren von der Sozialversicherung, dem Land Kärnten und den Kärntner Gesundheitsfonds. Sie sollen Spitäler entlasten und mit einem breiten Angebot medizinische Versorgung an einem Ort bündeln.

Zentrale Gesundheitsversorgung und gut vernetzt
Sowohl akute Leiden werden behandelt, als auch Therapien – Psychotherapie, Diätologie und Ergotherapie – sind ein Teil des Angebots. Besonders stolz ist die Diakonie La Tour auch auf die Vernetzung.

Das PVZ wurde mitten in der Stadt Bleiburg für eine bessere Erreichbarkeit errichtet.
Das PVZ wurde mitten in der Stadt Bleiburg für eine bessere Erreichbarkeit errichtet.(Bild: Elena Überbacher)
Mehrere Räume bieten Platz für schnelle Versorgung.
Mehrere Räume bieten Platz für schnelle Versorgung.(Bild: Elena Überbacher)
Das Team gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Beate Prettner am Eröffnungstag.
Das Team gemeinsam mit Gesundheitslandesrätin Beate Prettner am Eröffnungstag.(Bild: Elena Überbacher)
Auch Physiotherapie wird im PVE Bleiburg angeboten.
Auch Physiotherapie wird im PVE Bleiburg angeboten.(Bild: Elena Überbacher)
Neue Räumlichkeiten für die Behandlung von Patienten.
Neue Räumlichkeiten für die Behandlung von Patienten.(Bild: Elena Überbacher)
Am Montag wurde das Primärversorgungszentrum Bleiburg/Pliberk feierlich eröffnet.
Am Montag wurde das Primärversorgungszentrum Bleiburg/Pliberk feierlich eröffnet.(Bild: Elena Überbacher)

„Die Menschen werden bei uns aufgefangen, versorgt und in speziellen Fällen mit weiteren Ärzten oder Organisationen in Kontakt gebracht“, so Arnold Maier, Leiter der Sparte Gesundheit bei der Diakonie La Tour.

„Die Einrichtung hat von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr geöffnet und wird die Gesundheitsversorgung in Bleiburg spürbar verbessern“, verspricht Gesundheitslandesrätin Beate Prettner bei der Eröffnung.

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