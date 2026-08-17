Wieder mehr als 85.000 Gäste beim Golser Volksfest

Besonders stark war auch der Feiertag, mehr als 13.000 Gäste hatten vom Frühschoppen bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags ihren Spaß am Volksfestgelände.

„Mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern dürfen wir heuer sogar ein leichtes Plus verzeichnen – das freut uns ganz besonders. Die Umstellung der Messe auf vier Tage wurde sehr positiv angenommen, und auch unsere Thementage wie der Blech-&-Wein-Tag und der Ballermann-Tag haben unter der Woche für starke Frequenz gesorgt. Besonders eindrucksvoll war der letzte Samstag mit einer Besucherspitze von 13.000 Gästen an nur einem Tag. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen gemeinsam mit uns in Gols gefeiert haben“, zeigte sich Bürgermeister Kilian Brandstätter mehr als zufrieden. Die genaue Besucherzahl wird Montag am späteren Vormittag bekanntgegeben.