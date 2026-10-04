Fels bricht aus: Tscheche (36) stürzt in den Tod

Ein Ausweichmanöver im steilen Gelände endete am Samstagnachmittag am Großen Ochsenhorn in Lofer tödlich. Ein 36-jähriger Tscheche war gemeinsam mit zwei Freunden im Aufstieg, als ihnen auf rund 1400 Metern Seehöhe zwei Bergsteiger entgegenkamen. Beim Vorbeilassen hielt sich der Mann an einem großen Felsbrocken fest. Dieser brach aus, der 36-Jährige stürzte gemeinsam mit dem Gestein rückwärts rund 100 Meter in eine steile Rinne.