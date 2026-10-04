„Iron Mike“ kehrt zu seiner ewigen Liebe zurück!

Nummer wird nicht mehr vergeben

„Der VSV wird für immer in meinem Herzen sein“, fasste sich Stewart beim Gespräch mit der „Krone“ an die Brust. Vor allem beim Blick an die Hallendecke dürfte sich der 54-Jährige an vergangene Tage zurückerinnern – da hängt nämlich ein Trikot mit der Nummer 4. Diese wird seit seinem Karriereende als „Eishackler“ in der Stadthalle nicht mehr vergeben.



„Überhopfte“ Weihnachtsfeier

Wenig verwunderlich! Aufgrund seiner aufopferungsvollen Spielweise herzlich „Iron Mike“ genannt, war er unter anderem beim letzten Villacher Meistertitel im Jahr 2006 dabei. Die Halle glich in den Final-Spielen einem Tollhaus, einige Fans sollen sich sogar rein geschlichen haben. „Ich kann mich wirklich an jedes noch so kleine Detail dieser Saison erinnern“, grinst Stewart. „Außer an die Meisterfeier selbst – da war ich etwas überhopft!“