Legende lobt: „Als hätte er gegen Kinder gespielt“

Kurs auf das Viertelfinale

Kane als Knipser, Bellingham als Dampfmacher, Tuchel als Tüftler – so stellen sich die Engländer das vor. Nach der spektakulären 2:3-Niederlage gegen Weltmeister Spanien und dem eher schmucklosen 2:0-Sieg in Tschechien setzte das Team des deutschen Trainers nun ein besonderes Statement. Mit einem weiteren Erfolg gegen Tschechien würden die Three Lions endgültig wieder Kurs auf das Viertelfinale der Nations League nehmen. Und die immer wiederkehrenden Fragen an Tuchel nach dem Halbfinal-K.o. bei der WM in diesem Sommer womöglich doch mal weniger werden. Die 1:2-Niederlage gegen Argentinien, in der die Engländer Mitte Juli eine desaströse Schlussphase erlebten, begleitet den 53-Jährigen und sein Team noch immer.