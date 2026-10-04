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Bellingham in Topform

Legende lobt: „Als hätte er gegen Kinder gespielt“

Fußball International
04.10.2026 13:18
England-Star Jude Bellingham spielte gegen Kroatien in Höchstform.
England-Star Jude Bellingham spielte gegen Kroatien in Höchstform.(Bild: AP/Darko Bandic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass England in der Nations League einen 7:0-Kantersieg gegen Kroatien holte, hatte auch mit einem überragenden Jude Bellingham zu tun. Der England-Star verzauberte sogar die Manchester-United-Legende Roy Keane.

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Es habe ausgesehen, als hätte „ein erwachsener Mann gegen kleine Kinder gespielt“, analysierte Roy Keane, der frühere Mittelfeld-Star von Manchester United, als Experte bei ITV. „Bellingham kann einer der größten Spieler aller Zeiten werden“, meinte der Ire. Ob Bellingham eine neue Stufe erreicht habe, wurde Tuchel nach der Partie gefragt. „Ja, im Moment scheint es so zu sein“, sagte er. „Das muss man auch immer. Man darf nie stillstehen.“ Sonst würden andere Teams aufholen. Der 23-Jährige von Real Madrid steuerte zur höchsten Niederlage der kroatischen Länderspielgeschichte ein Tor und drei Vorlagen bei. Nachdem Kane in der 70. Minute ausgewechselt worden war, hatte der frühere Dortmunder Bellingham die Kapitänsbinde übernommen. 

Irland- und ManUnited-Legende Roy Keane
Irland- und ManUnited-Legende Roy Keane(Bild: AFP/CAROLINE QUINN)

„Unglaublicher Auftritt“
„Unglaublich“ sei dieser Auftritt gewesen, sagte Kane. „Vom Anfang bis zum Ende.“ Lange sei darüber geredet worden, dass die „Three Lions“ auch mal eine konstante Leistung über 90 Minuten abliefern müssten. Das hätten sie diesmal getan – und wie eindrucksvoll. Kane selbst hatte die Show mit dem Führungstor in der 8. Minute eröffnet und in der zweiten Hälfte noch einen zweiten Treffer nachgelegt. Gegen Tschechien könnte er am Dienstag sein 125. Länderspiel bestreiten und dadurch mit Englands Rekordhalter Peter Shilton gleichziehen. „Das wäre schön“, sagte Kane.

Harry Kane
Harry Kane(Bild: AP/Darko Bandic)

Kurs auf das Viertelfinale
Kane als Knipser, Bellingham als Dampfmacher, Tuchel als Tüftler – so stellen sich die Engländer das vor. Nach der spektakulären 2:3-Niederlage gegen Weltmeister Spanien und dem eher schmucklosen 2:0-Sieg in Tschechien setzte das Team des deutschen Trainers nun ein besonderes Statement. Mit einem weiteren Erfolg gegen Tschechien würden die Three Lions endgültig wieder Kurs auf das Viertelfinale der Nations League nehmen. Und die immer wiederkehrenden Fragen an Tuchel nach dem Halbfinal-K.o. bei der WM in diesem Sommer womöglich doch mal weniger werden. Die 1:2-Niederlage gegen Argentinien, in der die Engländer Mitte Juli eine desaströse Schlussphase erlebten, begleitet den 53-Jährigen und sein Team noch immer.

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Kroaten nach Debakel am Boden zerstört
Kroatiens Topstar Luka Modric äußerte sich beschämt über die Leistung seiner Mannschaft nach der historisch höchsten Niederlage überhaupt. Zuvor hatte es 2018 ein 0:6 gegen Spanien gegeben. Der Rekord-Nationalspieler befand den Auftritt als inakzeptabel. „Ich bin seit 20 Jahren dabei, aber zum ersten Mal schäme ich mich nach einem Spiel“, sagte er der Tageszeitung „Jutarnji“. „So kann man keinen Fußball spielen. Wir wirkten, als hätten wir vier oder fünf Spieler weniger auf dem Platz. Ein katastrophaler Abend.“ Kroatien trifft nun am Dienstag in Split ausgerechnet auf Spanien. „Wir müssen unser wahres Gesicht zeigen“, beschwört Modric seine Mannschaft.

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