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Versorgung bedroht

Wasserstand der größten US-Stauseen auf Rekordtief

Ausland
18.08.2026 08:30
Der Lake Mead nahe Las Vegas wird für die Erzeugung von Wasserkraft und als Trinkwasserreservoir ...
Der Lake Mead nahe Las Vegas wird für die Erzeugung von Wasserkraft und als Trinkwasserreservoir genutzt – derzeit ist der Pegel jedoch äußerst niedrig.(Bild: AFP/EVA CLAIRE HAMBACH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch in den USA ist die anhaltende Dürre ein Grund zur Besorgnis: Im Westen der Staaten ist der Wasserstand in den zwei größten Stauseen des Landes auf ein Rekord-Tief gesunken. Betroffen seien die beiden durch riesige Dämme geschaffenen Stauseen Lake Powell und Lake Mead, teilten die Behörden mit. 

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Beide Seen werden durch den Colorado River gespeist, der als Lebensader für rund 40 Millionen Menschen gilt.

Stromerzeugung könnte beeinträchtigt werden
Durch die beiden Stauseen sollen in der Region die ganzjährige Wasserversorgung und die Stromerzeugung gesichert werden. Der Wasserstand liege inzwischen nur noch knapp über der Schwelle, ab der die Stromerzeugung beeinträchtigt würde, teilten die Behörden mit.

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