Wasserstand der größten US-Stauseen auf Rekordtief

Auch in den USA ist die anhaltende Dürre ein Grund zur Besorgnis: Im Westen der Staaten ist der Wasserstand in den zwei größten Stauseen des Landes auf ein Rekord-Tief gesunken. Betroffen seien die beiden durch riesige Dämme geschaffenen Stauseen Lake Powell und Lake Mead, teilten die Behörden mit.