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Die Sprachen der Berge

Kärntner Dialekte: Wörter, die Heimat erzählen

Kärnten
17.08.2026 20:00
Thomas Rettl hat sogar ein eigenes Dialekt-Wörterbuch.
Thomas Rettl hat sogar ein eigenes Dialekt-Wörterbuch.(Bild: Jaqueline Rauter)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Kärnten hat viele Stimmen – und jede Region klingt anders. Dieser sprachlichen Vielfalt widmet sich die Dokureihe „Sprachen der Berge“.  Jaqueline Rauter macht Buch und Regie der neuen Folge. Im August wird in Kärnten gedreht. Kilt-Guru Thomas Rettl präsentiert sogar ein Dialekt-Wörterbuch.

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Im August wird für die neue Folge an mehreren Schauplätzen in Kärnten gedreht. Unter anderem stehen Arriach, Afritz und der Verditz auf dem Drehplan. Weitere Aufnahmen entstehen in Klein St. Paul, Hüttenberg und Bad Kleinkirchheim. „Im Mittelpunkt stehen Menschen, die ihre regionale Sprache bis heute bewahren. Es gibt in den unterschiedlichen Regionen viele Dialekte in Kärnten“, sagt Rauter. Dabei sei häufig schon die Betonung ein Hinweis auf die Herkunft eines Menschen.

Kilt-Guru und sein Dialekt-Wörterbuch
Auch im Gailtal finden sich unterschiedliche sprachliche Einflüsse und Mischungen. Die Dokumentation möchte diese Besonderheiten nicht nur erklären, sondern hörbar machen. Ein Gesprächspartner der neuen Folge ist der Kärntner Unternehmer Thomas Rettl. Seit Jahrzehnten steht sein Name für Kilts, Maßanzüge und individuelle Designs. Auch der frühere James-Bond-Darsteller Sean Connery trug einen von Rettl angefertigten Kilt. Rettl ist zudem eng mit Arriach verbunden, wo er eine Almhütte besitzt. Damit kennt er nicht nur die Region, sondern auch ihre sprachlichen Besonderheiten. Besonders bemerkenswert ist sein eigenes Dialekt-Wörterbuch. Für Rauter ist Rettl deshalb ein idealer Gesprächspartner für die Dokumentation.

Jaqueline Rauter erzählt viel von Thomas Rettl auf der Almhütte in Arriach.
Jaqueline Rauter erzählt viel von Thomas Rettl auf der Almhütte in Arriach.(Bild: Jaqueline Rauter)
Dialekte verraten viel über einen Menschen.
Dialekte verraten viel über einen Menschen.(Bild: Jaqueline Rauter)
Auch auf der Alm wurde gedreht.
Auch auf der Alm wurde gedreht.(Bild: Jaqueline Rauter)

Dialekte werden an Generationen weitergegeben
Zwischen Bergen und Almhütten wird Sprache zum Ausdruck regionaler Identität. Denn Dialekt ist weit mehr als eine besondere Aussprache. Er erzählt von Herkunft, Geschichte, Lebensweise und dem Zusammenleben der Menschen. Manche Wörter werden über Generationen weitergegeben, andere geraten langsam in Vergessenheit. Auch die typische Betonung kann sich von Tal zu Tal unterscheiden. Genau diese Feinheiten möchte Jaqueline Rauter filmisch festhalten. Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um die Vielfalt der Kärntner Sprachlandschaft. Die Berge dienen dabei als Kulisse und zugleich als prägendes Element dieser Sprachgeschichte.

Doku wird 2027 gezeigt
Die Produktion verbindet deshalb Landschaft, Menschen, Tradition und Sprache. Produziert wird „Sprachen der Berge“ von RANFILM von Stephanie und Matthias Ninaus für ORF III im Rahmen von „Land der Berge“. Die aktuellen Dreharbeiten führen das Filmteam quer durch verschiedene Regionen Kärntens. Am Ende entsteht ein filmisches Porträt eines Landes, dessen Berge nicht nur Wege trennen, sondern auch unterschiedliche Stimmen hervorgebracht haben.

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