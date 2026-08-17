Kärntner Dialekte: Wörter, die Heimat erzählen

Kilt-Guru und sein Dialekt-Wörterbuch

Auch im Gailtal finden sich unterschiedliche sprachliche Einflüsse und Mischungen. Die Dokumentation möchte diese Besonderheiten nicht nur erklären, sondern hörbar machen. Ein Gesprächspartner der neuen Folge ist der Kärntner Unternehmer Thomas Rettl. Seit Jahrzehnten steht sein Name für Kilts, Maßanzüge und individuelle Designs. Auch der frühere James-Bond-Darsteller Sean Connery trug einen von Rettl angefertigten Kilt. Rettl ist zudem eng mit Arriach verbunden, wo er eine Almhütte besitzt. Damit kennt er nicht nur die Region, sondern auch ihre sprachlichen Besonderheiten. Besonders bemerkenswert ist sein eigenes Dialekt-Wörterbuch. Für Rauter ist Rettl deshalb ein idealer Gesprächspartner für die Dokumentation.