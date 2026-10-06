Brisant! Ronaldo bricht wohl endgültig mit Jesus

Portugal auch ohne Ronaldo erfolgreich

Bei Ronaldo haben die Bemühungen aber offenbar nicht gefruchtet. „Er hat aufgehört zu glauben und zu vertrauen – angesichts der Widersprüche zwischen dem geäußerten Wunsch, Cristiano Ronaldo zurückzuholen, damit er weiterhin an der Nations League teilnehmen kann, und der gleichzeitigen deutlichen Aussage: ‘Von niemandem gibt es eine Entschuldigung. Ich bin nicht hier, um um Entschuldigungen zu bitten. Ich bin derjenige, der den Kader nominiert.‘ Das war letztlich eine Demonstration von Autorität“, erklärt Santos die Beweggründe von Ronaldo.