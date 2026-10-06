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Mit ihm kein zurück?

Brisant! Ronaldo bricht wohl endgültig mit Jesus

Fußball International
06.10.2026 16:38
Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus eskaliert wohl komplett.
Der Streit zwischen Cristiano Ronaldo und Jorge Jesus eskaliert wohl komplett.(Bild: Krone-Collage/AFP/THOMAS COEX, AFP/MIGUEL RIOPA)
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Von krone Sport

Der nächste Knall rund um Cristiano Ronaldo und die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft! Offenbar hat der Superstar jetzt eine finale Entscheidung getroffen: Solange Jorge Jesus Trainer ist, will der 41-Jährige nicht mehr ins Team zurückkehren. 

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Wie der portugiesische Journalist und Insider Rui Santos bei „CNN Portugal“ erklärt, hat sich Ronaldo festgelegt, unter Jesus nicht mehr im Nationalteam aufzulaufen. Demnach droht die Situation rund um den Superstar nun endgültig zu eskalieren. 

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„Er ist mit dem Umgang mit der gesamten Situation überhaupt nicht zufrieden. Besonders empört war er über den Inhalt der Aussagen von Nationaltrainer Jorge Jesus“, führt Santos aus. Seitdem der Ausnahmekicker empört abgereist war, gab es zuletzt Versuche, das zerrüttete Verhältnis wieder zu kitten.

Portugal auch ohne Ronaldo erfolgreich
Bei Ronaldo haben die Bemühungen aber offenbar nicht gefruchtet. „Er hat aufgehört zu glauben und zu vertrauen – angesichts der Widersprüche zwischen dem geäußerten Wunsch, Cristiano Ronaldo zurückzuholen, damit er weiterhin an der Nations League teilnehmen kann, und der gleichzeitigen deutlichen Aussage: ‘Von niemandem gibt es eine Entschuldigung. Ich bin nicht hier, um um Entschuldigungen zu bitten. Ich bin derjenige, der den Kader nominiert.‘ Das war letztlich eine Demonstration von Autorität“, erklärt Santos die Beweggründe von Ronaldo.

Dabei waren die Portugiesen zuletzt auch ohne den Offensivspieler erfolgreich. Nach dem 2:1 gegen Norwegen (Ronaldo war über 90 Minuten nur auf der Bank), das zum Bruch mit Ronaldo führte, gab es weitere Siege gegen Dänemark und im Rückspiel gegen Norwegen. Die Bilanz von Jesus als Portugal-Trainer: Vier Siege in vier Spielen!

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